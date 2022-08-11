Анонсы: Смарт-часы OPPO Band 2 представлены официально

MForum.ru
11.08.2022,
Состоялся официальный анонс смартчасов OPPO Band 2, ставших ответом на Xiaomi Band 7 Pro. В частности новинка получила дисплей на 38% крупнее, чем у ее предшественника: 1,57 дюйма при разрешении 256x402 точек. Технология экрана AMOLED, яркость – 500 нит.
Остальное оснащение новинки соответствует типовому устройству этого класса. В активе OPPO Band 2 присутствуют датчики частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и шагомер. Новинка может отслеживать более 100 видов физической активности, а также качество сна. Кроме того, предусмотрена поддержка опциональная NFC.
Емкость АКБ OPPO Band 2 составляет 200 мАч, что обеспечивает до 14 дней автономной работы, а 5-ти минутная подзарядка обеспечит до суток автономной работы. В части защиты от внешних условий допускается погружение вводу на глубину до 50 метров. Вес OPPO Band 2 составляет 33 грамма. Купить новинку в черной и голубой расцветках можно по цене 299/249 юаней за версии с NFC и без него, соответственно. Начало продаж – 18 августа.
© Антон Печеровый,
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