Анонсы: Realme 9 (4G) появился в России

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Анонсы: Realme 9 (4G) появился в России

11.08.2022, MForum.ru

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В России стартовали продажи смартфона Realme 9 в версии с поддержкой сетей 4G. Ключевая особенность новинки – использование 108 Мп сенсора Samsung ISOCELL HM6, получившего технологию биннига Nonapixel Plus, улучшенный автофокус, а также собирающий на 123% света больше, чем предшественник в лице HM2. В качестве вспомогательных сенсоров используются 2 Мп макро и 8 Мп широкоугольный.

Анонсы: Realme 9 представлен официально

Диагональ SuperAMOLED дисплея 6,4 дюйма при разрешении 2400 x 1800 точек и частоте обновления 90 Гц. В отверстии слева нашлось место для 16 Мп фронтальной камеры. Внутри Realme 9 разместились чипсет Qualcomm Snapdragon 680, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч. Цена Realme 9 с 6 Гб ОЗУ составит 25 990 рублей, что заметно дороже стоимости устройства в Индии – 17 990 индийских рупий (13,7 тыс. рублей по текущему курсу). Купить Realme 9 можно в черной, белой и золотой расцветках.

Анонсы: Realme 9 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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