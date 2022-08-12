Анонсы: Moto X30 Pro - первый в мире смартфон с камерой 200 Мп

12.08.2022, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Moto X30 Pro, разрабатываемого в рамках проекта Frontier. Новинка стала первым в мире смартфоном с камерой разрешением 200 Мп.

Используемый сенсор - Samsung HP1. В качестве базового используется биннинг 16-в-1 (на выходе 12 Мп фото), также есть режим 4-в-1 для получения 50 Мп фото. В качестве вспомогательных выступают 50 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и углом обзора 117 градусов, а также 12 Мп портретный. В круглом отверстии экрана разместилась 16 Мп фронтальная камера.

Диагональ IPS-дисплея Moto X30 Pro – 6,67 дюйма при разрешении 2400х1080 точек и частоте обновления 144 Гц. Пиковая яркость дисплея – до 1250 нит.

Внутри Moto X30 Pro нашлось место для Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4610 мАч с быстрой зарядкой 125 Вт. Также поддерживается беспроводная зарядка 50 Вт и реверсивная беспроводная зарядка 10 Вт.

Цены Moto X30 Pro составляют 3699 / 4199 / 4499 юаней за версии 8+128 / 12+256 / 12+512 Гб, соответственно. Выпускаться новинка будет в черном и белом цветах. За пределами Китая аппарат будет представлен как Motorola Edge 30 Ultra.