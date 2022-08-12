Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон

12.08.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi анонсировала второе поколение складных смартфонов семейства Mix Fold. Толщина новинки в раскрытом состоянии составляет всего 5,4 мм. Кроме того производитель уменьшил «складку» дисплея и улучшил шарнир.

В технической части Xiaomi Mix Fold 2 предлагает 8,02-дюймовый основной Eco OLED дисплей разрешением 2160 х 1914 точек с частотой обновления 120 Гц, 6,56-дюймовый внешний дисплей разрешением 2520x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Гб ОЗУ, 256/512/1024 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

Камеры получили технологии Leica. Тыловой модуль представлен 50 Мп основным сенсором Sony IMX766 дополненным 13 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 8 Мп телефото с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера – 20 Мп.

Также в наличии стереодинамики Harman/Kardon с поддержкой Dolby Atmos. ОС – Android 12 с оболочкой MIUI Fold, специально разрабатываемой для этого семейства устройств. Цена Xiaomi Mix Fold 2 составит 8999 / 9999 / 11999 юаней за версии с 256/512/1024 Гб встроенной памяти, соответственно. Информации о планах продаж Mix Fold 2 за пределами Китая пока нет.