Анонсы: Xiaomi Redmi K50 Extreme недорогой смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1

15.08.2022, MForum.ru

В Китае уже завтра должны стартовать продажи смартфона Redmi K50 Extreme Edition . Новинка представляет собой новый флагман семейства Redmi, который порадует чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и тыловой камерой на базе сенсора Samsung HM6 c оптической стабилизации изображения.

В активе Redmi K50 Extreme присутствуют 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2712 х 1220 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (108 Мп Samsung HM6 + широкоугольная 8 Мп Samsung S5K4H7 + макро 2 Мп), 20 Мп фронтальная камера, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился в экране, поддержка NFC присутствует. ОС – Android 12 с оболочкой MIUI 13. Купить Xiaomi Redmi K50 Extreme можно в черном, сером и синем цветах по цене 2999 / 3299 / 3599 / 3999 юаней за версии 8+128 / 8+256 / 12+256 / 12+512 Гб. Также будет версия брендированная Mercedes AMG.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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