Анонсы: Представлена глобальная версия POCO M4 5G

MForum.ru
16.08.2022,
Компания Xiaomi официально анонсировала глобальную версию смартфона POCO M4 5G. Напомню, ранее устройство под таким именем было представлено в Индии. Однако глобальная версия отличается от индийской.
Упрощение коснулось фоточасти. Разрешение основного сенсора тыловой камеры в глобальном POCO M4 5G составляет 13 Мп, тогда как индийской версии оно составляло 50 Мп. Также уменьшилось разрешение фронтальной камеры, с 8 до 5 Мп. Остальные спецификации идентичны: 6,58-дюймовый дисплей разрешением 2408 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 700, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился в кнопке включения. Цена POCO M4 5G составляет 12 999 / 14 999 рупий за варианты с 4+64 и 6+128 Гб памяти.
© Антон Печеровый,
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