Анонсы: Samsung Galaxy Buddy 2 появился в Южной Корее

16.08.2022, MForum.ru

На домашнем рынке компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy Buddy 2. Новинка представляет собой вариацию Galaxy M23/F23 с рядом отличий.

В активе Samsung Galaxy Buddy 2 присутствуют 6,6-дюймовый IPS-дисплей разрешением FHD+ (1080 x 2408 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 750G, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Разрешение размещенной в каплевидном вырезе фронтальной камеры составляет 8 Мп. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп, 8 Мп широкоугольного и 2 Мп макро. ОС – Android 12 с пользовательским интерфейсом Samsung One UI. Цена новинки составит порядка $300.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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