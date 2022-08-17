Анонсы: ZTE Yuanhang 30S – смартфон на чипсете Unisoc T760

MForum.ru
17.08.2022,
Китайский технологический гигант ZTE выпустил в Китае новый бюджетный смартфон серии Yuanang. Новинка базируется на чипсете Unisoc T760, изготовленным по 6-нм техпроцессу EUV и поддерживающим 5G-сети. Вычислительная мощность AI процессора составляет до 2,4 TOPS, при этом поддерживаются кодирование видео 4K 30 кадров в секунду и декодирование 10-битного видео.
ZTE Yuanhang 30S оснащен 6,52-дюймовым экраном с соотношением экрана к корпусу 91% и разрешением 730 x 1600 пикселей. Дисплей имеет сертификацию UL США по защите глаз. Тыловая камера новинки строенная, 13 Мп основной сенсор дополнен двумя сенсорами разрешением 2 Мп (макро, глубины сцены). Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Емкость аккумулятора 4000 мАч, максимальная мощность зарядки – 10 Вт. На боковом торце разместился сканер отпечатков пальцев, также разъем для наушников 3,5 мм. В Китае ZTE Yuanhang 30S доступен по цене 1199 юаней (~ 177 долларов). В настоящее время нет никаких подробностей о глобальном развертывании устройства.
© Антон Печеровый,
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