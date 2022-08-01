Развитие сетей: МегаФон поднял пиковые скорости в сети LTE на ВДНХ до 1.4 Гбит/c

MForum.ru
01.08.2022,
Территория ВДНХ в Москве - признанный полигон, где российские операторы сотовой связи ведут эксперименты, как, например, МТС с 5G. Но также это весьма посещаемое, особенно летом, место, где бывают и туристы, и москвичи. Так что операторы стараются обеспечить здесь покрытие с высоким качеством мобильного интернета. МегаФон показывает особенно высокие скорости, заявляя, что обеспечил пиковые скорости на ВДНХ вплоть до 1,4 Гбит/c.
Чтобы добиться такого результата, МегаФон провел модернизацию сети на всей территории выставки (325 га), по данным компании емкость базовых станций выросла в среднем в 2.5 раза. Особое внимание уделили самым популярным у посетителей местам - павильону Космос и площади у фонтана "Дружба народов", здесь емкость базовых станций нарастили примерно в 10 раз.
Ежегодно ВДНХ посещают более 30 млн человек, причем с годами число посетителей растет. По данным МегаФон, за первое полугодие 2022 года, число посетителей территории ВДНХ выросло на 20% год к году. Растет и потребление трафика, в 1H2022 он вырос на 25% - основной трафик генерируют соцсети, видеосервисы и мессенджеры.
По данным мэрии Москвы, с января по июнь 2022 года туристический поток в Москве вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего столицу посетили около 9 млн туристов.
«ВДНХ всегда был одним из главных мест притяжения жителей и гостей столицы, поэтому мы уделили развитию нашей сети в этой локации особенно много внимания. За месяц мы модернизировали базовые станции на всей территории ВДНХ, чтобы дать всем нашим абонентам возможность использовать здесь мобильный интернет на скорости, сопоставимой с 5G. До конца этого года мы увеличим скорость мобильного интернета и в других популярных туристических местах Москвы», — комментирует Андрей Абрамов, директор по реализации проектов инфраструктуры Столичного филиала МегаФона.
Модернизировать сети LTE безусловно желательно, т.к. постепенно растет потребление трафика абонентам. И все же, сколько в эти сети не зарывай денег, средние скорости, доступные массовым абонентам все равно будут измеряться десятками Мбит/c. Для получения качественных изменений необходимо внедрение технологии 5G. К сожалению, российским операторам пока что не дают возможности это сделать - необходимы соответствующие регуляторные решения, прежде всего, выдача частот 3.4-3.8 ГГц и разрешение использования в сетях 5G существующей операторской инфраструктуры.
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теги: телеком МегаФон развитие сетей Москва ВДНХ пиковые скорости
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