Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем

MForum.ru
18.08.2022,
Портфолио бренда Motorola пополнил планшетный компьютер Moto Tab G62, базирующийся на чипсете Snapdragon 680 SoC и работающий под управление ОС Android 12 «из коробки». Новинка оснащена 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб.
Корпус Motorola Moto Tab G62 металлический, диагональ экрана 10,6-дюйма при разрешении 2000х1200 точек. На передней и задней панели размещены камеры разрешением 8 Мп, при этом угол обзора фронтальной камеры составляет 118 градусов. Емкость АКБ – 7700 мАч, мощность зарядки – 20 Вт. Из прочего отметим 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos. Версия «только Wi-Fi» оценена в $200, вариант с поддержкой LTE - $226. Начало продаж – 22 августа.
© Антон Печеровый,
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