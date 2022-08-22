Слухи: Стали известны ключевые спецификации iQOO Z6

MForum.ru
22.08.2022,
Анонс смартфона iQOO Z6 запланирован на 25 августа. Однако внешность и ключевые характеристики новинки стали известны уже сейчас. iQOO Z6 для Китая будет отличаться от iQOO Z6, продаваемого в Индии. Судя по спецификациям, указанным China Telecom, телефон также будет отличаться и от индийского iQOO Z6 Pro.
Согласно листингу, китайский iQOO Z6 с номером модели V2220A будет оснащен 6,64-дюймовым дисплеем разрешением 2388 x 1080 пикселей с круглым вырезом под фронтальную камеру разрешением 8 Мп. Основой аппаратной платформы станет чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, соответственно, новинка будет поддерживать сети 5G.
На задней панели устройства разместится строенная камера, состоящая из основного сенсора разрешением 64 МП и двух вспомогательных сенсоров разрешением 2 Мп. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Также отметим боковой датчик отпечатков пальцев и сохранившийся 3,5-мм разъем для наушников. Размеры iQOO Z6 составят 164,17 × 75,80 × 8,59 мм, вес 194,6 г. Цветовая гамма модели будет включаться в себя 3 цвета Golden Orange, Black Jade и Star Sea.
iQOO Z6 будет продаваться в Китае в трех конфигурациях памяти: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. В качестве стоимости устройства указана цена в 2299 юаней, однако за какой из вариантов не уточняется.
© Антон Печеровый,
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