Анонсы: Vivo Y02s представлен официально

MForum.ru
23.08.2022,
Портфолио бренда Vivo пополнил смартфон Y02s, нацеленный в начальный ценовой сегмент.
В активе Vivo Y02s присутствуют 6,51-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Helio P35, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти,8 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры, а также АКБ емкостью 5000 мАч с максимальной мощностью зарядки 10 Вт. ОС – Android 11 (Go edition) с оболочкой Funtouch 11.1. На Филиппинах новинка уже доступна по цене $116.
© Антон Печеровый,
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