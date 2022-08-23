Анонсы: Vivo Y02s представлен официально

23.08.2022, MForum.ru

Портфолио бренда Vivo пополнил смартфон Y02s, нацеленный в начальный ценовой сегмент.

В активе Vivo Y02s присутствуют 6,51-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Helio P35, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти,8 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры, а также АКБ емкостью 5000 мАч с максимальной мощностью зарядки 10 Вт. ОС – Android 11 (Go edition) с оболочкой Funtouch 11.1. На Филиппинах новинка уже доступна по цене $116.