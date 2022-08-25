Анонсы: Samsung Galaxy A04 представлен официально

25.08.2022, MForum.ru

Компания Samsung официально анонсировала Galaxy A04, самый доступный смартфон актуальной линейки. Впрочем, это не помешало оснастить смартфон достаточным количеством памяти и сравнительно неплохой камерой.

В активе Samsung Galaxy A04 присутствуют 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600 x 720 точек, 4/6/8 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера в конфигурации 50 Мп основной + 2 Мп сенсор глубины, 5 Мп фронтальная камера, а также АКБ емкостью 5000 мАч

Основой аппаратной платформы является 8-ядерный чипсет с поддержкой 4G-сетей, модель чипа не называется. Так же не упоминается о поддержке NFC. Впрочем ее наличие может зависеть о целевого рынка устройства. В программной части речь идет о One UI 4.1 Core поверх Android 12.

Купить Samsung Galaxy A04 можно будет в белой, черной, зеленой и медной расцветках. Информации о ценах и сроках релиза пока нет.