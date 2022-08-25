Анонсы: Samsung Galaxy A04 представлен официально

MForum.ru
25.08.2022,
Компания Samsung официально анонсировала Galaxy A04, самый доступный смартфон актуальной линейки. Впрочем, это не помешало оснастить смартфон достаточным количеством памяти и сравнительно неплохой камерой.
В активе Samsung Galaxy A04 присутствуют 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600 x 720 точек, 4/6/8 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера в конфигурации 50 Мп основной + 2 Мп сенсор глубины, 5 Мп фронтальная камера, а также АКБ емкостью 5000 мАч
Основой аппаратной платформы является 8-ядерный чипсет с поддержкой 4G-сетей, модель чипа не называется. Так же не упоминается о поддержке NFC. Впрочем ее наличие может зависеть о целевого рынка устройства. В программной части речь идет о One UI 4.1 Core поверх Android 12.
Купить Samsung Galaxy A04 можно будет в белой, черной, зеленой и медной расцветках. Информации о ценах и сроках релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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