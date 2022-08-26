Анонсы: Oppo A96 появился в России

26.08.2022, MForum.ru

На российском рынке появился смартфон Oppo A96, причем новинка заметно отличится от одноименного смартфона, представленного на рынке Китая. Судя по характеристикам, базой для создания российского Oppo A96 стал Realme 9i.

В активе Oppo A96 присутствуют 6,59-дюймовый дисплей разрешением 2412 х 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 680, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера в конфигурации 50+2 Мп, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Также присутствует поддержка NFC и дактилоскопический сенсор в кнопке включения. ОС – Android с оболочкой ColorOS 11.1. Цена Oppo A96 составит 21 990 рублей. Купить новинку можно в черном и синем цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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