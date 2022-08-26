Анонсы: Oppo A96 появился в России

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Анонсы: Oppo A96 появился в России

26.08.2022, MForum.ru

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На российском рынке появился смартфон Oppo A96, причем новинка заметно отличится от одноименного смартфона, представленного на рынке Китая. Судя по характеристикам, базой для создания российского Oppo A96 стал Realme 9i.

Анонсы: Oppo A96 появился в России

В активе Oppo A96 присутствуют 6,59-дюймовый дисплей разрешением 2412 х 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 680, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера в конфигурации 50+2 Мп, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Также присутствует поддержка NFC и дактилоскопический сенсор в кнопке включения. ОС – Android с оболочкой ColorOS 11.1. Цена Oppo A96 составит 21 990 рублей. Купить новинку можно в черном и синем цветах.

Анонсы: Oppo A96 появился в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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