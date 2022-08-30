Анонсы: Vivo V25e представлен официально

30.08.2022, MForum.ru

Несколько недель назад компания Vivo анонсировала смартфоны V25 и V25 Pro. Теперь компанию им составил Vivo V25e, базирующийся на чипсете MediaTek Helio G99 и работающий под управлением Android 12 с оболочкой Funtouch OS 12.

В активе новинки присутствуют 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 1300 нит, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4500 мАч. В вырезе дисплея разместилась 32 Мп фронтальная камера, на задней панели можно найти связку 64 Мп основной камеры и двух сенсоров разрешением 2 Мп – макро и датчик глубины сцены. Также новинка оснащена дактилоскопическим сенсором, поддерживает NFC и Hi-Res Audio. Купить новинку можно в золотом и черном цветах по цене $310.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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