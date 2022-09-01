Анонсы: Samsung Galaxy A04s с экраном 90 Гц и поддержкой NFC представлен официально

01.09.2022, MForum.ru

Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A04s. Новинка представляет собой немного улучшенную версию представленного на днях смартфона Galaxy A04. Ключевые новшества – экран с частотой обновления 90 Гц, дактилоскопический сенсор в клавише включения и поддержка NFC.

Спецификации Samsung Galaxy A04s включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600 x 720 точек, 8-ядерный процессор (скорее всего, Exynos 850), 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (50 Мп основной, 2 Мп портретный, 2 Мп датчик глубины), 5 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе экрана и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Купить новинку можно будет в черной, белой, бронзовой и зеленой расцветках. Цена пока не сообщается.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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