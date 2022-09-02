Анонсы: Nokia T21 – недорогой планшет с 10,4-дюймовым дисплеем

MForum.ru

Анонсы: Nokia T21 – недорогой планшет с 10,4-дюймовым дисплеем

02.09.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Еще одной новинкой HMD Global стал планшетный компьютер Nokia T21. Новинка базируется на чипсете UniSoC Tiger T612 и оснащена 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и разрешением 2000х1200 точек.

Анонсы: Nokia T21 – недорогой планшет с 10,4-дюймовым дисплеем

Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб с возможностью расширения картами microSD. Кроме того, Nokia T21 получил пару 8 Мп камер, по одной на передней и задней панелях, а также АКБ емкостью 8200 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Выпускаться новинка будет в двух версиях – с поддержкой LTE и без нее. Информации о цене пока нет, габаритные размеры Nokia T21 составляют 247,5 х 157,3 х 7,5 мм при весе 466 г.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

02.09. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны Nokia X30, G60 и C31 / MForum.ru

29.08. [Новости компаний] Поставщики инфраструктуры: Ericsson уходит из России / MForum.ru

22.08. [Новости компаний] 5G: Австралийский оператор Optus запустил сеть 5G SA / MForum.ru

18.08. [Новости компаний] 5G: Узбекский UCell рассказывает о первых шагах своей сети 5G / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 16:07 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018) (Страницы: 1 2)
[RFID. Применение RFID. Транспортные карты. ISBC. Микрон] Микрон выпустил свыше полумиллиона чипов для школьных карт «Москвенок» 02 сентября 2022 г., Москва, пресс-релиз Микрон через MForum.ru. ...
Сегодня 12:44 ABloud Тема: Приморский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Приморский край. МегаФон] МегаФон улучшил качество сети для участников Восточного экономического форума 02 сентября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор запустил ...
Сегодня 00:42 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Sony представила Xperia 5 IV, последний смартфон 2022 модельного года (01.09.2022)
Красота! Ценник конский, конечно, но, пожалуй, конкурентов в плане дизайна и экрана без вырезов у Sony нет. Жаль, что выпускаемые в последнее время модели ориентированы исключительно на ...
Вчера 22:01 ABloud Тема: Вологодская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Вологодская область. МТС] МТС разогнала мобильный интернет в сердце северных лесов и по берегам «сосновой реки» 01 сентября 2022 г., Вологда, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ...
Вчера 18:38 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Кадры телекома. билайн] Светлана Кострицына назначена региональным директором билайна в Южном регионе 1 сентября 2022 года, Москва, пресс-релиз билайн через MForum.ru – билайн объявляет о ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

02.09. [Новинки] Анонсы: Nokia T21 – недорогой планшет с 10,4-дюймовым дисплеем / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны Nokia X30, G60 и C31 / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Sony представила Xperia 5 IV, последний смартфон 2022 модельного года / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04s с экраном 90 Гц и поддержкой NFC представлен официально / MForum.ru

30.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V25e представлен официально / MForum.ru

29.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y35 появился в России / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 появился в России / MForum.ru

25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04 представлен официально / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Сверхкомпактный защищенный смартфон Cubot KingKong Mini2 Pro оценили в $110 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02s представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Y70 / MForum.ru

22.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации iQOO Z6 / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 8 4G с AMOLED-экраном 90 Гц и чипсетом SD 680 / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Yuanhang 30S – смартфон на чипсете Unisoc T760 / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buddy 2 появился в Южной Корее / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия POCO M4 5G / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K50 Extreme недорогой смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: