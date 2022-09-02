Анонсы: Nokia T21 – недорогой планшет с 10,4-дюймовым дисплеем

02.09.2022, MForum.ru

Еще одной новинкой HMD Global стал планшетный компьютер Nokia T21. Новинка базируется на чипсете UniSoC Tiger T612 и оснащена 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и разрешением 2000х1200 точек.

Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб с возможностью расширения картами microSD. Кроме того, Nokia T21 получил пару 8 Мп камер, по одной на передней и задней панелях, а также АКБ емкостью 8200 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Выпускаться новинка будет в двух версиях – с поддержкой LTE и без нее. Информации о цене пока нет, габаритные размеры Nokia T21 составляют 247,5 х 157,3 х 7,5 мм при весе 466 г.