Слухи: Redmi A1 готовится к анонсу

MForum.ru
05.09.2022,
Портфолио компании Xiaomi могут пополнить смартфоны серии Redmi A. В частности ресурс 91mobiles поделился подробностями о Redmi A1.
Новинка увидит свет в черном, голубом и зеленом цветах, а ее корпус будет изготовлен из пластика. Внутри ожидается чипсет Helio G22 и АКБ емкостью 5000 мАч. Тыловая камера – 8 Мп. Остальные спецификации пока неизвестны. Анонс состоится 6 сентября, цена – 120 евро.
© Антон Печеровый,
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