Слухи: Redmi A1 готовится к анонсу

05.09.2022, MForum.ru

Портфолио компании Xiaomi могут пополнить смартфоны серии Redmi A. В частности ресурс 91mobiles поделился подробностями о Redmi A1.

Новинка увидит свет в черном, голубом и зеленом цветах, а ее корпус будет изготовлен из пластика. Внутри ожидается чипсет Helio G22 и АКБ емкостью 5000 мАч. Тыловая камера – 8 Мп. Остальные спецификации пока неизвестны. Анонс состоится 6 сентября, цена – 120 евро.