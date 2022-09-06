Анонсы: Poco M5 представлен официально

MForum.ru
06.09.2022,
Портфолио смартфонов Poco пополнил аппарат с индексом М5. Новинка представляет собой устройство для сетей 4G базирующееся на чипсете MediaTek Helio G99 и оснащенное 6,58-дюймовым дисплеем разрешением 2408 x 1080 точек.
В активе новинки присутствуют 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (плюс карты microSD до 1 Тб) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце.
В каплевидном вырезе экрана находится 5 Мп фронтальная камера, на задней панели – строенный модуль. Компанию основному сенсору на 50 Мп составляет пара сенсоров разрешением 2 Мп (макро, сенсор глубины).
ОС – Android 12 с оболочкой MIUI 13 для POCO. Выпускаться новинка будет в черном, зеленом и желтом цветах, цена от 169 евро за версию 4/64 Гб. Варианты 4/128 Гб и 6/128 Гб оценены в 189/209 евро, соответственно.
© Антон Печеровый,
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