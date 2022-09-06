Анонсы: Poco M5s представлен официально

06.09.2022, MForum.ru

Компанию Poco M5 составил смартфон Poco M5s. Новинка оценена также как M5 за аналогичную конфигурацию памяти, но оснащена AMOLED экраном, иными конфигурациями камер и поддерживает более быструю зарядку.

Разрешение 6,43-дюймового AMOLED-дисплея Poco M5s составляет 2400 х 1080 точек, а в круглом вырезе разместилась 13 Мп камера для сэлфи. Тыловая камера представлена четырьмя сенсорами – 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп для определения глубины сцены.

В тоже время, в Poco M5s используется немного менее производительный чипсет – вместо MediaTek Helio G99 применен MediaTek Helio G95. Конфигурации памяти аналогичные – 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти.

Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на торце, также присутствуют стереодинамики.

Купить Poco M5s можно в черном, серебристом и голубом цветах. Цены составляют 169/189/209 евро за версии 4+64/4+128/6+128 Гб. На старте продаж предлагается дополнительная скидка.