Анонсы: Poco M5s представлен официально

MForum.ru
06.09.2022,
Компанию Poco M5 составил смартфон Poco M5s. Новинка оценена также как M5 за аналогичную конфигурацию памяти, но оснащена AMOLED экраном, иными конфигурациями камер и поддерживает более быструю зарядку.
Разрешение 6,43-дюймового AMOLED-дисплея Poco M5s составляет 2400 х 1080 точек, а в круглом вырезе разместилась 13 Мп камера для сэлфи. Тыловая камера представлена четырьмя сенсорами – 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп для определения глубины сцены.
В тоже время, в Poco M5s используется немного менее производительный чипсет – вместо MediaTek Helio G99 применен MediaTek Helio G95. Конфигурации памяти аналогичные – 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти.
Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на торце, также присутствуют стереодинамики.
Купить Poco M5s можно в черном, серебристом и голубом цветах. Цены составляют 169/189/209 евро за версии 4+64/4+128/6+128 Гб. На старте продаж предлагается дополнительная скидка.
© Антон Печеровый,
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