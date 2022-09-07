Анонсы: Представлен Vivo Y75s 5G с 64 Мп камерой, 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти

07.09.2022, MForum.ru

Ассортимент смартфонов под брендом Vivo пополнился очередной моделью среднего уровня с поддержкой сетей 5G.

Набор спецификаций Vivo Y75s 5G включает в себя 6,58-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1080x2408 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Dimensity 700, 8/12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти UFS 2.2 и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

В каплевидном вырезе дисплея Vivo Y75s 5G разместилась 8 Мп камера для сэлфи и видеозвонков, а тыловая камера представлена основным сенсором разрешением 64 Мп, 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой, а также 2 Мп сенсором для макросъемки. Из прочего отметим динамики Speaker Boost 3.0 с уровнем громкости до 94 дБ и сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем.

В зависимости от объема ОЗУ цена Vivo Y75s 5G составит 1899 юаней (8+256 Гб) или 2199 юаней (12+256 Гб). Цветовая гамма модели включает в себя 2 варианта – светлый Iris и темный Starry Night.