Анонсы: Realme C33 – бюджетный смартфон на чипсете Unisoc T612

MForum.ru
07.09.2022,
Компания Realme представила три новых продукта — Realme C33, Realme Watch 3 Pro и наушники Realme Buds Air 3S TWS.
мартфон Realme C33 представляет собой смартфон с 6,5-дюймовый дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления до 120 Гц, чипсетом Unisoc T612, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти (+карты microSD до 1 Тб), сдвоенной тыловой камерой с основным сенсором разрешением 50 Мп, а также АКБ емкостью 5000 мАч с максимальной мощностью зарядки 10 Вт через разъем microUSB.
ОС – Android 12 с оболочкой Realme UI S Edition Цена новинки составит 8 999 / 9 999 индийских рупий за варианты 3+32 и 4+64 Гб, стоимость варианта 4+128 Гб пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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