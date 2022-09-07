Анонсы: Представлен фитнес-браслет Realme Watch 3 Pro со встроенным GPS

07.09.2022, MForum.ru

Следующая новинка – Realme Watch 3 Pro — преемник прошлогодних Watch 2 Pro. Realme Watch 3 Pro оснащен цветным сенсорным AMOLED- экраном диагональю 1,78 дюйма и разрешением 448x368 пикселей.

Дисплей имеет частоту обновления 50–60 кадров в секунду и пиковую яркость 500 нит. Это на 100 нит тусклее, чем у Watch 2 Pro. Realme Watch 3 Pro поддерживает более 100 динамических и статических циферблатов, и у вас также есть возможность создать свой циферблат, используя фотографию из альбома подключенного устройства.

Watch 3 Pro поддерживает голосовые вызовы Bluetooth и поставляется с обычным набором функций для здоровья и фитнеса, включая мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и измерение уровня кислорода в крови. Умные часы также могут измерять уровень стресса и отслеживать женский менструальный цикл.

Кроме того, Realme Watch 3 Pro поддерживает более 110 спортивных режимов в помещении и на открытом воздухе и поставляется с профессиональным спортивным алгоритмом Cywee, который может интеллектуально определять некоторые виды деятельности, включая ходьбу, бег и езду на велосипеде. Как ни странно, в отличие от Watch 2 Pro и Watch 3, Watch 3 Pro не защищены от пыли и воды по стандарту IP68 и не могут отслеживать ваши результаты плавания.

Watch 3 Pro поставляется с пятью системами GNSS, включая GPS, и использует профессиональный алгоритм GPS-позиционирования Cywee для точного отслеживания местоположения. Он имеет подключение Bluetooth 5.3 и работает с устройствами Android (5.1 и выше) и iOS (11 и выше).

Realme Watch 3 Pro оснащен батареей емкостью 345 мАч, которая, как рекламируется, обеспечивает до 10 дней автономной работы при «стандартном ежедневном использовании GPS и Bluetooth-вызовов» и до 13 дней без Bluetooth-вызовов.

Realme Watch 3 Pro весит 26,7 г, а ремешки весят 14 г. Ремешки изготовлены из силикона и имеют ширину 22 м, регулируемую длину 140-220 мм.

Realme начнет продавать Watch 3 Pro по цене 4 999 индийских рупий (62 доллара США / 63 евро) с 9 сентября в Индии через свой официальный веб-сайт Flipkart и основные каналы в двух цветовых вариантах — черном и сером.