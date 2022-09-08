Анонсы: iPhone 14 Pro и 14 Pro Max – смартфоны с динамическим островом

MForum.ru
08.09.2022,
Компания Apple анонсировала iPhone нового поколения. Любопытной особенностью старших моделей стало появление «динамического острова» - области дисплея, где размещены фронтальная камера и датчики Face ID.
По словам Apple, в части ПО данная область максимально гармонично вписана в интерфейс устройства, а сам LTPO-экран стал «лучшим в истории iPhone» - его пиковая яркость достигает 2000 нит, а частота обновления – 120 Гц. Кроме того, Apple удалось реализовать Always On Display без ущерба времени автономной работы. Диагональ экрана iPhone 14 Pro – 6,1 дюйма при разрешении 2556 х 1179 точек, а iPhone 14 Pro Max – 6,7 дюйма при разрешении 2796 х 1290 точек.
Основа аппаратной платформы чипсет Apple A16 Bionic, выпускаемый по нормам 4 нм технологического процесса. Объемы встроенной памяти варьируются: 128, 256, 512, 1024 Гб. Емкость аккумулятор традиционно не раскрывается, мощность быстрой зарядки 20 Вт. Беспроводная зарядка – 15 Вт.
Разрешение фронтальной камеры – 12 Мп, светосила f/1,9, также присутствует автофокусировка и запись сло-мо 1080р@120fps. Тыловая камера строенная – 48 Мп основной с OIS, 12 Мп широкоугольный, 12 Мп теле- фото. Также присутствует LiDAR-сканер.
В части цен стоимость iPhone 14 Pro и 14 Pro Max начинается от отметок $999 / $1099 за версии со 128 Гб памяти. Топовые варианты с 1 Тб памяти оценены в $1499 / $1599, соответственно. Начало приема предварительных заказов – 9 сентября, старт продаж – 16 сентября. В РФ новинки будут ввозиться по параллельному импорту.
© Антон Печеровый,
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