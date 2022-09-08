Анонсы: iPhone 14 и 14 Plus – новые iPhone на прошлогоднем чипсете

MForum.ru
08.09.2022,
Базовая модель iPhone также увидела свет в двух версиях, отличием которых стал размер экрана. Обычный iPhone 14 оснащен 6,1-дюймовым дисплеем разрешением 2532 х 1170 точек, тогда как iPhone 14 Plus получил 6,7-дюймовый экран разрешением 2778 х 1284 точки. Никаких динамических островов новинки не предлагают – датчики скрыты в привычной челке.
Основа железа – чипсет A15 Bionic, аналогичный тому, что использовался в прошлогодних pro-версиях iPhone. Объемы встроенной памяти – 128 / 256 / 512 Гб. Мощность быстрой зарядки – 20 Вт, беспроводная зарядка – 15 Вт.
Значимой доработкой новинок стала камера, получившая более светосильный модуль – f/1,4 (ранее было f/1,6) с более крупными пикселями (1,9 мкм). По данным производителя это позволило в 2,5 раза улучшить качество снимков при недостаточном освещении. Также отметим режим стабилизации Action Mode, знакомый по экшн-камерам GoPro. Технически тыловая камера iPhone 14 представлена двумя сенсорами разрешением 12 Мп.
Фронтальная камера также 12 Мп, с апертурой f/1.9 и автофокусом Focus Pixels.
Цены iPhone 14 и 14 Plus начинаются от отметки $799 / $899 за версию со 128 Гб памяти. Варианты на 256 Гб оценены в $899 / $999, а топовые 512 Гб - $999 / $1199, соответственно
Кроме того, все iPhone нового поколения получили функции связи со спасателями через спутник, которая жителям США и Канады будет предлагаться по подписке с ноября текущего года. Кроме того, американские iPhone теперь лишены SIM-лотка в пользу eSIM.
© Антон Печеровый,
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