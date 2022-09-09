Анонсы: Представлена глобальная версия Motorola Edge 30 Ultra с 200 Мп камерой

MForum.ru
09.09.2022,
Состоялся официальный анонс глобальной версии смартфона Moto Edge X30 Pro, оснащенного тыловой камерой разрешением 200 Мп. На глобальный рынок новинка вышла как Motorola Edge 30 Ultra. Технически новинка идентична китайской версии.
В активе Motorola Edge 30 Ultra присутствуют 6,67-дюймовый pOLED-дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с частотой обновления 144 Гц, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4610 мАч. Мощность быстрой зарядки по проводу 125 Вт, беспроводной – 50 Вт. Также отметим поддержку NFC и стереодинамики с Dolby Atmos.
Фронтальная камера Motorola Edge 30 Ultra представлена 60 Мп сенсором, позволяющим записывать 4К видео со скоростью 30 кадров с секунду. Тыловая базируется на 200 Мп сенсоре Samsung HP1 с апертурой объектива f/1.9 и поддержкой OIS. В качестве вспомогательных выступают 50 Мп Samsung JN1 с углом обзора в 114 градусов и 12 Мп Sony IMX663 служащая для портретной съемки и обеспечивающая двукратный оптический зум.
Купить Motorola Edge 30 Ultra в черном и белом цветах можно за 900 евро.
© Антон Печеровый,
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