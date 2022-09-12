Анонсы: Vivo Y22 – версия с Helio G85 для Индонезии

12.09.2022, MForum.ru

Ассортимент смартфонов от Vivo продолжает разрастаться. На этот раз речь идет о Vivo Y22, который появился на рынке Индонезии. Аппарат оценен в $160 и базируется на чипсете MediaTek Helio G85, который был представлен более 2-х лет назад.

В активе Vivo Y22 присутствуют 6,55-дюймовый дисплей разрешением 720p c 8 Мп сэлфи-камерой в каплевидном вырезе, 50 Мп тыловая камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Кроме того, позднее производитель обещал представить вариант смартфона с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Купить новинку можно в трех цветах – Starlite Blue, Metaverse Green и Summer Cyan.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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