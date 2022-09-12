IoT: На трассе М-12 запущена система "Свободный поток"

12.09.2022, MForum.ru

Система позволяет собирать средства за проезд в автоматическом режиме. Автомобиль следует под контрольной рамкой. Установленные на ней датчики и камеры определяют габариты автомобиля, распознают госномера, считывают информацию с бортового транспондера. И никаких остановок на шлагбаумах.

Систему "Свободный поток" разработали в концерне "Телематика" по заказу ГК "Автодор", включая центральную систему, платформу формирования транзакций, софт периферийного оборудования, установленного на дорожных рамках, а также непосредственно рамки.

В придорожной полосе устанавливается контейнер с оборудованием, которое фиксирует информацию, поступающую с оборудования на рамки для ее дальнейшей передачи в центральную систему.

Пока что рамки появились на сегменте Москва - Нижний Новгород - Казань. Всего вдоль дороги М-12, согласно проекту, должно быть размещено 19 рамок, включая резервные. Завершение развертывания "Свободного потока" запланировано в 2023 году.

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теги: IoT оплата проезда