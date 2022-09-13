Слухи: Стали известны подробности об iQOO 11

13.09.2022, MForum.ru

В начале этого года iQOO представила серию флагманских смартфонов iQOO 9 в Китае. В июле бренд представил на домашнем рынке iQOO 10 и iQOO 10 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1. Теперь появилась информация, что iQOO работает над серией iQOO 11.

iQOO 10 Pro

Информатор Digital Chat Station (через TechGoing) поделился некоторыми ключевыми подробностями о новинках. Вполне вероятно, что в линейку войдут две модели: iQOO 11 и iQOO 11 Pro.

Основываясь на сообщении DCS в Weibo, можно ожидать, что оба смартфона получат один и тот же дисплей. Источник сообщил, что смартфоны линейки iQOO 11 будут оснащены новейшим AMOLED-дисплеем Samsung E6, но ничего не упомянул о его размере. Однако заявил, что экран будет поддерживать разрешение 2K, частоту обновления 120 Гц и ШИМ-затемнение 1440 Гц. Это будет панель с изогнутым краем и отверстием в центре.

Основой «железа» iQOO 11 станет Snapdragon 8 Gen 2, анонс которого ожидается в ноябре текущего года. Учитывая, что оба телефона будут иметь одинаковый экран и чипсет, новинки могут отличаться по таким параметрам, как камера, размер батареи и мощность быстрой зарядки.

С учетом того, что iQOO представила поддержку быстрой зарядки мощностью 200 Вт на iQOO 10 Pro, то и iQOO 11 Pro будет поддерживать зарядку мощностью 200 Вт. Также ожидается поддержка беспроводной зарядки. Обычная версия iQOO 11 может быть оснащена зарядкой мощностью 120 Вт. Других подробностей пока нет.