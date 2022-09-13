Анонсы: iQOO Z6 Lite 5G оценен в 13 499 рупий

MForum.ru
13.09.2022,
На индийском рынке появился смартфон iQOO Z6 Lite 5G. Устройство рекламируется как первый смартфон в мире с новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1. Кроме того, он может порадовать дисплеем с частотой обновления 120 Гц, АКБ емкостью 5000 мАч и 50 Мп тыловой камерой.
QOO Z6 Lite 5G может похвастаться 6,58-дюймовым дисплеем разрешением 2408×1080 пикселей. Панель поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц. Кроме того, на дисплее есть каплевидный вырез для селфи-камеры, разрешение которой в QOO Z6 Lite 5G составляет 8 Мп.
Основа аппаратной платформы – чипсет Snapdragon 4 Gen 1 – является преемником Snapdragon 480 Plus, созданным по 6-нанометровому техпроцессу. Утверждается, что он обеспечивает 10% прироста производительности графического процессора и до 15% лучшую производительность процессора по сравнению с его предшественником. Объем ОЗУ составит 4/6 Гб, встроенной памяти –64/128 Гб.
Тыловая камера представлена связкой 50 Мп основного сенсора с 2 Мп сенсором для макросъемки. Емкость АКБ iQOO Z6 Lite 5G – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Причем, iQOO решил дать покупателям «флагманский опыт», убрав из комплекта поставки зарядное устройство. В программной части смартфон работает на Android 12 с оболочкой FuntouchOS 12.
Цена iQOO Z6 Lite 5G в Индии начинается с 13 999 рупий за вариант 4 ГБ + 64 ГБ, также он доступен в более дорогом варианте 6 ГБ+128 ГБ по цене 15 499 рупий. Новинку можно будет купить на Amazon с 14 сентября в двух цветовых вариантах – tellar Green и Mystic Night.
© Антон Печеровый,
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