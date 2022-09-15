Анонсы: В Индии представлен Vivo V25 с 50 Мп сэлфи-камерой

MForum.ru
15.09.2022,
На индийском рынке появился смартфон Vivo V25, составивший компанию представленном в августе Vivo V25 Pro. Как и Vivo V25 Pro, Vivo V25 оснащен меняющей цвет флюоритовой стеклянной панелью AG – под воздействием солнечных лучей (ультрафиолета) цвет меняется с синего на золотой. Также будет доступна обычная черная версия устройства.
Vivo V25 может порадовать 6,44-дюймовым AMOLED-дисплея с поддержкой HDR10+ с разрешением 2404 x 1080 пикселей (FHD+), частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом. Новинка получила плоскую раму и прямоугольный дизайн островка тыловой камеры. Внутри находятся чипсет MediaTek Dimensity 900, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт.
Привлекает внимание фронтальная камера, для которой использован 50 Мп сенсор. Тыловая камера строенная – 64 Мп основной сенсор с OIS, 8 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп макро. 3,5 мм аудиоразъем не предусмотрен, как и стереодинамики и слот microSD. Габариты Vivo V25 – 159,20×74,20×7,79 мм, вес 186 г. Цена версии 8+128 Гб – 27 999 индийских рупий, 12+256 Гб обойдется в 31 999 рупий.
© Антон Печеровый,
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