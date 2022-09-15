Развитие сети: МегаФон рассказал о развитии сетей вдоль федеральных трасс Сибири и Дальнего Востока

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Развитие сети: МегаФон рассказал о развитии сетей вдоль федеральных трасс Сибири и Дальнего Востока

15.09.2022, MForum.ru

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Жители Красноярского края в 1.5 раза за год нарастили мобильную активность вдоль трасс, ведущих в дальневосточные районы. МегаФон выявил такой рост, анализируя статистику загрузки базовых станций вдоль ключевых автомагистралей Р-255, Р-297 и А-370.

 

 

Потребление данных вдоль трассы Амур (Р-297) за год выросло в 2.8 раз. Второй по популярности стала федеральная трасса Уссури (А-370), здесь также вырос онлайн-трафик. В летний период, как сообщает МегаФон, число путешественников из Красноярска на этой трассе выросло на 32%, мобильный трафик и голосовая связь - в среднем на 10% по сравнению с весенними месяцами.

Автомобилисты Красноярского края скачали 53% трафика от всего объема данных, скачанного вдоль федеральных трасс Сибири и Дальнего Востока. На втором месте - кузбассовцы с 38%, на третьем - жители Новосибирска с 9%.

МегаФон расширил покрытие LTE вдоль трасс в начале лета 2022 года. Особое внимание было уделено ключевому для сибиряков направлению Р-255 «Сибирь». На участках автодороги в Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае было модернизировано более 40 базовых станций, чтобы путешественники могли пользоваться необходимыми в дороге цифровыми сервисами сервисами: навигаторами, онлайн-музыкой и подкастами, аудиокнигами и другими полезными приложениями.

По данным Роскомнадзора за второй квартал этого года, процент покрытия сети МегаФона составляет на трассе Р-255 — 99,2%, Р-297 — 91,7%, А-370 — 96,9%.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком Красноярский край МегаФон развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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