Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния»

16.09.2022, MForum.ru

Портфолио бренда Honor пополнила модель X40. Новинка получила дизайн задней панели в стилистике Huawei Mate 40, причем этот элемент дизайна даже получил собственное название - Full Moon Star Ring (звёздное кольцо полнолуния).

В части размещенных в кольце камер речь идет о 50 Мп основном сенсоре и 2 Мп вспомогательном.

Спецификации Honor X40 включают в себя 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц и круглым вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен под дисплеем, NFC не поддерживается.

Цена начинается от 1499 юаней за версию 6+128 Гб, топовый Honor X40 12+256 Гб обойдется в 2299 юаней. Начало продаж в Китае – 23 сентября, купить новинку можно будет в зеленой, черной и градиентной расцветках.