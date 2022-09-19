Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально

MForum.ru
19.09.2022,
Портфолио компании Motorola пополнили бюджетные смартфоны Moto E22 и E22i. Новинки получили 6,5-дюймовые дисплеи с частотой обновления 90 Гц, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и работают под управлением Android 12.
Основа «железа» новинок – чипсет MediaTek Helio G37 дополненный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. За автономность отвечает АКБ емкостью 4020 мАч.
Разрешение основной камеры – 16 Мп, в качестве вспомогательного используется сенсор разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – 5 Мп.
Отличием новинок является цветовая гамма и программное обеспечение. Moto E22 выпускается в голубом и темно-синем вариантах с Android 12 плюс оболочка MyUX, тогда как Moto E22i – в черном и белом цветах и работает под управлением Android 12 Go Edition. Разница в цене – 10 евро: Moto E22 оценен в 139,99 евро, тогда как Moto E22i – в 129,99 евро.
© Антон Печеровый,
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