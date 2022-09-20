Анонсы: POCO M5s появился в России

20.09.2022, MForum.ru

В России начались продажи смартфона POCO M5s. Новинка оснащена 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ и базируется на чипсете MediaTek Helio G95.

Тыловая камера POCO M5s представлена четырьмя сенсорами: 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп датчик глубины сцены. В круглом вырезе экрана размещена 13 Мп фронтальная камера. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце, поддержка NFC присутствует. Цена 15 999 / 17 999 за версии 4+64 / 6+128 Гб, соответственно, до 25 сентября новинку можно приобрести со скидкой 2000 рублей. Кроме того, покупатели новинки также получат скидку на Redmi Buds 3 Pro, которые можно купить за 1990 рублей при обычной цене 5990 рублей.