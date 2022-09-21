Слухи: Изображения складного смартфона Vivo X Fold+ появились в сети

MForum.ru
21.09.2022,
Известный искатель утечек Ice Universe опубликовал изображения смартфона Vivo X Fold+. По слухам новинка получит складной экран с частотой обновления 120 Гц, отмеченный в 19 сертификатах Displaymate A+.
По данным источника шарнир изготовлен из материалов, используемых в аэрокосмической промышленности, он успешно прошел тест на 300 000 складываний. В раскрытом положении экран может фиксироваться под углами 30, 90, 120 и 180 градусов.
. Внутри ожидается чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и камера с оптикой Zeiss T* и флагманскими сенсорами. Емкость АКБ новинки составит 4730 мАч, мощность быстрой зарядки – 80 Вт по проводу и 50 Вт без проводов. Анонс ожидается 26 сентября.
© Антон Печеровый,
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