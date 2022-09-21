Слухи: Vivo X90 Pro+ c 1" сенсором камеры представят в декабре

MForum.ru
21.09.2022,
Несмотря на то, Vivo X80 Pro+ еще не выпущен, по данным информатора Ice Universe, в декабре этого года будет анонсирован X90 Pro+ с некоторыми впечатляющими характеристиками. Мы подозреваем, что это будет анонс для китайского рынка, а глобальный рынок получит его позже в 2023 году.
По данным источника, Vivo X90 Pro+ обещает огромный 1-дюймовый основной датчик изображения в сочетании с новым телеобъективом и «телефото-алгоритмом». Что именно это за технология не ясно, но это может быть как-то связано с гибридным зумом.
Поскольку Vivo X90 Pro+ является флагманским устройством, он будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, анонс которого ожидается позже в этом году, возможно, в ноябре. Кроме того, Vivo X90 Pro+ получит память LPDDR5X, хранилище UFS 4.0 и экран Samsung E6 AMOLED последнего поколения.
Все перечисленное, очень похоже на слухи об iQOO 11, которые появились около недели назад. И это не удивительно, ведь iQOO является суббрендом Vivo.
© Антон Печеровый,
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