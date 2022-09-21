5G: Доходы телекома от фиксированной беспроводной связи 5G стремительно растут

MForum.ru
21.09.2022,
Согласно прогнозам Juniper Research, выручка от услуг фиксированного доступа 5G в 2023 году вырастет почти в 5 раз до $2,5 млрд.
Прогнозируемый темп роста в 480%, понятно, свидетельствует о низкой базе. В этом году выручка FWA, как ожидается, составит $0,515 млрд, что является каплей в море по сравнению с триллионами долларов операционных доходов, которые мировые телеком-компании генерируют ежегодно за счет предоставления услуг мобильного доступа.
Тем не менее, $2,5 млрд - это уже начало чего-то ощутимого. FWA наконец-то показывает свой потенциал благодаря превосходным сетевым возможностям, которые предоставляет 5G - более высокие скорости, меньшие чем у 4G задержки, повышенная пропускная способность и так далее.
Действительно, Juniper Research прогнозирует, что к 2027 году доход операторов 5G FWA во всем мире достигнет $24 млрд. В основном за счет использования этой технологии в качестве замены оптоволокна для потребительских услуг.
Можно с уверенностью говорить о том, что США, которые вкладывают значительные средства в развертывание 5G, будут ключевым участником этого рынка.
T-Mobile US начала продвигать 5G FWA в мае, запустив новое предложение фиксированной беспроводной связи для потребителей и сопутствующую маркетинговую кампанию, направленную на переманивание клиентов от провайдеров, предоставляющих услуги ШПД. Телекоммуникационная компания приняла меры, чтобы переманить потребителей у интернет-провайдеров, пообещав оплатить любые сборы за досрочное расторжение контракта и обязавшись зафиксировать цены - весьма привлекательное предложение в нынешних экономических условиях. Он также представил новое предложение FWA для бизнеса, но понятно, что основной фокус оператор делает на B2C-направлении.
Verizon также еще в 2021 году дал понять, что фиксированная беспроводная связь будет ключевым элементом его стратегии 5G и сейчас эта компания активно конкурирует на рынке домашнего ШПД в США.
Источник: telecoms.com
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теги: телеком пятое поколение FWA
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