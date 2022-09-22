Анонсы: Vivo X80 Lite 5G с 64 Мп камерой и Dimensity 900 представлен официально

MForum.ru
22.09.2022,
На европейском рынке появился смартфон Vivo X80 Lite 5G, составивший компанию Vivo X80 и X80 Pro. Среди ключевых особенностей Vivo X80 Lite отметим изменяющую цвет заднюю панель, 64 Мп тыловую камеру, 50 Мп фронтальную камеру и чипсет Dimensity 9-й серии.
Габаритные размеры Vivo X80 Lite 159,2 х 74,2 х 7,79 мм, вес 186 граммов. Тыльная сторона устройства выполнена из антибликового флюоритового стекла. Золотой вариант Sunrise Gold показывает разные цвета восхода и заката солнца, черная модель Diamond Black может отображать элегантный ромбовидный узор под солнечным светом.
Vivo X80 Lite оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ 2404 x 1080 пикселей с частотой обновления до 90 Гц, яркостью до 1300 нит, контрастностью 6 000 000:1. Экран отображает 100% цветовой гаммы DCI-P3, 103% цветовой гаммы NTSC и поддерживает HDR10+. Экран интегрирован со сканером отпечатков пальцев.
В вырезе дисплея Vivo X80 Lite находится 50 Мп селфи-камера с поддержкой автофокуса. На задней панели разместилась 64 Мп основная камера с поддержкой OIS, 8 Мп сверхширокоугольный объектив и 2 Мп макрокамера. В программной части камеры X80 имеют портретный режим с эффектом боке, видеоблог, живое фото, ночной режим, стикеры дополненной реальности, двойной вид и многое другое для фотосъемки.
Аппаратная платформа включает в себя чипсет Dimensity 900, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ ёмкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Для улучшения игрового процесса Vivo X80 Lite оснащен такими функциями, как система жидкостного охлаждения, стереодинамики, 4D-вибрация в играх и удобная для игр конструкция антенны.
Цена новинки на рынке Чехии – 439 долларов. На азиатских рынках эта модель вряд ли появится, так как является копией Vivo V25 5G.
© Антон Печеровый,
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