Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий

23.09.2022, MForum.ru

На индийском рынке появился смартфон Vivo Y16, который в прошлом месяце дебютировал в Китае. Новинка похожа на другие телефоны серии Y и попадает в ценовой сегмент ниже 13 000 рупий.

Vivo Y16 оснащен 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев, на задней панели — квадратный модуль камеры. Что касается сенсоров, Vivo Y16 получил 13-мегапиксельную основную камеру в паре с 2-мегапиксельным сенсором с макрообъективом. Спереди находится 5-мегапиксельная селфи-камера.

Аппаратная платформа Vivo Y16 базируется на чипсете Helio P35, который сочетается с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширить с помощью слота для карт памяти microSD. Также поддерживается 1 ГБ виртуальной оперативной памяти. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.

Vivo Y16 работает на ОС Android 12 с оболочкой FunTouch OS 12 сверху. Цена новинки 12 499 индийских рупий за единственный вариант 4 ГБ + 64 ГБ. Купить смартфон можно в золотом и черном цветах.