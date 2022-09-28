MForum.ru
28.09.2022,
Несмотря на то, что анонс Motorola Moto G72 может состояться в самое ближайшее время, информации об этом смартфоне крайне мало. Однако благодаря свежим данным от @OnLeaks и Pricebaba можно оценить, что следует ожидать с точки зрения аппаратных характеристик.
Судя по рендерам, новинка получит обычную защиту от пыли и воды, а также OLED-дисплей с подъэкранным сканером отпечатков пальцев. Кроме того, рендеры раскрывают цветовую гамму модели и дизайн модуля камер, соответствующий недавно анонсированной серии Motorola Edge 30.
В части камер речь может идти об основном 108 Мп сенсоре дополненном 8 Мп сверхширокоугольным сенсором и 2 Мп датиком глубины или выделенным сенсором для макросъемки. На передней панели находится 16-мегапиксельный сенсор. Новинка получит АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Остальные подробности пока неизвестны.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.09. [Новинки] Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 Fusion – глобальная версия Moto S30 Pro / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Motorola Edge 30 Ultra с 200 Мп камерой / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене / MForum.ru
28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 2 со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30S – недорогой смартфон с подъэкранной камерой / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Gigaset GX6 – защищённый смартфон «Сделано в Германии» / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 Lite 5G с 64 Мп камерой и Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ c 1" сенсором камеры представят в декабре / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Изображения складного смартфона Vivo X Fold+ появились в сети / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: POCO M5s появился в России / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate базируются на чипах MediaTek / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально / MForum.ru
16.09. Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния» / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Представлен раскладной смартфон Vertu Ayxta Fold 3 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo V25 с 50 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи OPPO Reno 7 / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C30s оценили в 7499 рупий / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: Amazon Kindle 2022 – дисплей 300ppi, 16 Гб памяти и до 6 недель автономности / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iQOO Z6 Lite 5G оценен в 13 499 рупий / MForum.ru