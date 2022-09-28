Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах

28.09.2022, MForum.ru

Несмотря на то, что анонс Motorola Moto G72 может состояться в самое ближайшее время, информации об этом смартфоне крайне мало. Однако благодаря свежим данным от @OnLeaks и Pricebaba можно оценить, что следует ожидать с точки зрения аппаратных характеристик.

Судя по рендерам, новинка получит обычную защиту от пыли и воды, а также OLED-дисплей с подъэкранным сканером отпечатков пальцев. Кроме того, рендеры раскрывают цветовую гамму модели и дизайн модуля камер, соответствующий недавно анонсированной серии Motorola Edge 30.

В части камер речь может идти об основном 108 Мп сенсоре дополненном 8 Мп сверхширокоугольным сенсором и 2 Мп датиком глубины или выделенным сенсором для макросъемки. На передней панели находится 16-мегапиксельный сенсор. Новинка получит АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Остальные подробности пока неизвестны.