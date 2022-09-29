Анонсы: Honor X6 – бюджетный смартфон для ЮАР

29.09.2022, MForum.ru

В ЮАР состоялся анонс смартфона Honor X6. Новика представляет собой бюджетное устройство. Внешне Honor X6 похож на Honor X8 5G, но заметно проще технически.

Спецификации Honor X6 включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 точек, чипсет MediaTek Helio G25, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 5000 мАч, причем максимальная мощность поддерживаемой зарядки – 10 Вт.

Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп, тыловая базируется на 50 Мп сенсоре. Хотя, скорее всего, речь идет о максимально бюджетном варианте. В качестве вспомогательных используются сенсор для макросъемки и датчик глубины сцены.

Из плюсов отметим поддержку NFC и дактилоскопический сенсор на боковом торце устройства. Цена пока не объявлена, также не сообщается о возможной доступности смартфона на других рынках.