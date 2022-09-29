MForum.ru
29.09.2022,
В ЮАР состоялся анонс смартфона Honor X6. Новика представляет собой бюджетное устройство. Внешне Honor X6 похож на Honor X8 5G, но заметно проще технически.
Спецификации Honor X6 включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 точек, чипсет MediaTek Helio G25, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 5000 мАч, причем максимальная мощность поддерживаемой зарядки – 10 Вт.
Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп, тыловая базируется на 50 Мп сенсоре. Хотя, скорее всего, речь идет о максимально бюджетном варианте. В качестве вспомогательных используются сенсор для макросъемки и датчик глубины сцены.
Из плюсов отметим поддержку NFC и дактилоскопический сенсор на боковом торце устройства. Цена пока не объявлена, также не сообщается о возможной доступности смартфона на других рынках.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.09. [Новости компаний] Развитие сети: МегаФон нарастил на 42% скорость мобильного интернета в Московском метро / MForum.ru
16.09. Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния» / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Honor X8 5G / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet 8 – недорогой планшет с экраном 12 дюймов / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Honor X6 – бюджетный смартфон для ЮАР / MForum.ru
28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 2 со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30S – недорогой смартфон с подъэкранной камерой / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Gigaset GX6 – защищённый смартфон «Сделано в Германии» / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 Lite 5G с 64 Мп камерой и Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ c 1" сенсором камеры представят в декабре / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Изображения складного смартфона Vivo X Fold+ появились в сети / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: POCO M5s появился в России / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate базируются на чипах MediaTek / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально / MForum.ru
16.09. Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния» / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Представлен раскладной смартфон Vertu Ayxta Fold 3 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo V25 с 50 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи OPPO Reno 7 / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C30s оценили в 7499 рупий / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: Amazon Kindle 2022 – дисплей 300ppi, 16 Гб памяти и до 6 недель автономности / MForum.ru