Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11R представлен в Китае

MForum.ru
03.10.2022,
Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 11R. Новинка представляет собой ребрендинг POCO M4 5G, при этом дизайн Redmi Note 11R близок к оригинальной модели, но имеется ряд технических отличий.
Ключевое упрощение – камеры. В Xiaomi Redmi Note 11R используются 13 Мп тыловая (+2 Мп портретная) и 5 Мп фронтальная камеры, тогда как у POCO M4 5G были 50 и 8 Мп. Диагональ экрана Xiaomi Redmi Note 11R – 6,58-дюйма при разрешении 2408 x 1080 точек и частоте обновления 90 Гц. Основа аппаратной платформы - MediaTek Dimensity 700 в комплекте с 4/6/8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ составляет 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Поддержки NFC нет, дактилоскопический сенсор находится на боковом торце. Купить Xiaomi Redmi Note 11R можно будет за 1099 / 1199 / 1399 юаней за версии с 4/6/8 Гб ОЗУ, соответственно.
© Антон Печеровый,
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