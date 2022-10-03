5G: Сколтех показывает решение OpenRAN p5G на встрече Микроэлектроника 2022

03.10.2022, MForum.ru

Что привез «Сколтех» в Розу Хутор, где проходит встреча «Микроэлектроника 2022».

Решение OpenRAN частной сети 5G (p5G) в составе:

🔹 RU (радиомодуль или приемопередатчик) - разработка «Сколтех», произведен компанией Элтекс. С этим партнером есть договоренность о серийном производстве. На сегодняшний день есть (предположительно решаемые) проблемы с закупкой в промышленных объемах некоторых импортных комплектующих, необходимых для производства радиомодуля.

🔹 DU, CU и ядро сети - виртуализованное решение, запущенное на серверах производства «Аквариус» с платами ускорения.

🔹 Софт - разработка «Сколтех», включая софт радиомодуля, а также софт ядра.

Конфигурация радиомодуля и сети: поддержка до 8х8 MIMO (на выставке показывается работа модуля в конфигурации 4x4 MIMO), мощность на канал - до 20 Вт, полоса 100 МГц в диапазоне n79 (4.4-5.0 ГГц).

Решение прошло первый этап совместной программы тестирования (МТС, МегаФон, Вымпелком) в лаборатории МегаФона в Санкт-Петербурге, проводимой под эгидой Ассоциации «Открытые сетевые технологии». В первый этап тестирования входила интеграция базовой станции Сколтеха с сетью оператора, прежде всего интеграция с ядром стороннего вендора в режиме 5G SA. В Сколтехе завершена разработка конфигурации 5G SA (автономная сеть).

Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха:

«Первая серия базовых станций 5G будет развернута в реальной сети оператора к лету 2023-го. Опытные образцы базовой станции с поддержкой LTE в диапазоне 1800 МГц будут изготовлены во втором квартале 2023 года».

фото - канала Tochka5G

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