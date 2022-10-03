5G: Сколтех показывает решение OpenRAN p5G на встрече Микроэлектроника 2022

MForum.ru

5G: Сколтех показывает решение OpenRAN p5G на встрече Микроэлектроника 2022

03.10.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Что привез «Сколтех» в Розу Хутор, где проходит встреча «Микроэлектроника 2022».

 

 

Решение OpenRAN частной сети 5G (p5G) в составе:

 

 

🔹 RU (радиомодуль или приемопередатчик) - разработка «Сколтех», произведен компанией Элтекс. С этим партнером есть договоренность о серийном производстве. На сегодняшний день есть (предположительно решаемые) проблемы с закупкой в промышленных объемах некоторых импортных комплектующих, необходимых для производства радиомодуля.

🔹 DU, CU и ядро сети - виртуализованное решение, запущенное на серверах производства «Аквариус» с платами ускорения.

🔹 Софт - разработка «Сколтех», включая софт радиомодуля, а также софт ядра.

Конфигурация радиомодуля и сети: поддержка до 8х8 MIMO (на выставке показывается работа модуля в конфигурации 4x4 MIMO), мощность на канал - до 20 Вт, полоса 100 МГц в диапазоне n79 (4.4-5.0 ГГц).

Решение прошло первый этап совместной программы тестирования (МТС, МегаФон, Вымпелком) в лаборатории МегаФона в Санкт-Петербурге, проводимой под эгидой Ассоциации «Открытые сетевые технологии». В первый этап тестирования входила интеграция базовой станции Сколтеха с сетью оператора, прежде всего интеграция с ядром стороннего вендора в режиме 5G SA. В Сколтехе завершена разработка конфигурации 5G SA (автономная сеть).

 

 

Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха:

«Первая серия базовых станций 5G будет развернута в реальной сети оператора к лету 2023-го. Опытные образцы базовой станции с поддержкой LTE в диапазоне 1800 МГц будут изготовлены во втором квартале 2023 года».

фото - канала Tochka5G

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком пятое поколение разработано в России Сколтех Элтекс OpenRAN

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

23.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон рассказывает о развитии сети 4G/LTE в Хабаровском крае / MForum.ru

22.09. [Новости компаний] 5G: Микран сообщает о переносе начала серийного выпуска оборудования 5G на 2023 год / MForum.ru

21.09. [Новости компаний] 5G: Доходы телекома от фиксированной беспроводной связи 5G стремительно растут / MForum.ru

21.09. [Новости компаний] Open RAN: Qualcomm тестирует продукты Open RAN / MForum.ru

16.09. [Новости компаний] 5G: Ericsson представила радио решение 5G с высокой энергоэффективностью / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 15:31 ABloud Тема: Биометрические системы (30.08.2019)
[IT. Биометрия. Центр биометрических технологий] В России появится Центр биометрических технологий Пресс-релиз Ростелекома через MForum.ru. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании ...
Вчера 12:42 ABloud Тема: Приморский край (04.12.2007)
[IoT. Приморский край. МТС] Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока 03 октября 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая ...
30.09.2022 16:11 ABloud Тема: Ленинградская область (09.04.2012)
[Развитие сетей. Ленобласть. МегаФон] МегаФон построил объекты связи в особой экономической зоне «Усть-Луга» 30 сентября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Более 100 тысяч рабочих, ...
30.09.2022 13:33 jijini Тема: О вреде сотовых телефонов
На самом деле это максимально глупо, вот правда. Многие люди верят в абсолютные глупости, и абсолютно напрасно. Сюда же и вред гаджетов. Главное чтобы они исправны были, сама не так давно заказывала ...
30.09.2022 11:36 jijini Тема: Драйверы для устройств на Windows Mobile
Что-то никак не получается на компе установить, то ли со мной что-то не так, то ли с гаджетом. Сто раз пробую и никак. Может обратиться к профи? Кто знает реально толковых? Например они предлагают ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

03.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11R представлен в Китае / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 20 и Note 12 2023 представлены официально / MForum.ru

29.09. [Новинки] Анонсы: Honor X6 – бюджетный смартфон для ЮАР / MForum.ru

28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 2 со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30S – недорогой смартфон с подъэкранной камерой / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Gigaset GX6 – защищённый смартфон «Сделано в Германии» / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий / MForum.ru

22.09. [Новинки] Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 Lite 5G с 64 Мп камерой и Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru

21.09. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ c 1" сенсором камеры представят в декабре / MForum.ru

21.09. [Новинки] Слухи: Изображения складного смартфона Vivo X Fold+ появились в сети / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: POCO M5s появился в России / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate базируются на чипах MediaTek / MForum.ru

19.09. [Новинки] Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально / MForum.ru

16.09. Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния» / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Представлен раскладной смартфон Vertu Ayxta Fold 3 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo V25 с 50 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи OPPO Reno 7 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: