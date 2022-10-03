5G: Сколтех показывает решение OpenRAN p5G на встрече Микроэлектроника 2022

MForum.ru
03.10.2022,
Что привез «Сколтех» в Розу Хутор, где проходит встреча «Микроэлектроника 2022».
Решение OpenRAN частной сети 5G (p5G) в составе:
🔹 RU (радиомодуль или приемопередатчик) - разработка «Сколтех», произведен компанией Элтекс. С этим партнером есть договоренность о серийном производстве. На сегодняшний день есть (предположительно решаемые) проблемы с закупкой в промышленных объемах некоторых импортных комплектующих, необходимых для производства радиомодуля.
🔹 DU, CU и ядро сети - виртуализованное решение, запущенное на серверах производства «Аквариус» с платами ускорения.
🔹 Софт - разработка «Сколтех», включая софт радиомодуля, а также софт ядра.
Конфигурация радиомодуля и сети: поддержка до 8х8 MIMO (на выставке показывается работа модуля в конфигурации 4x4 MIMO), мощность на канал - до 20 Вт, полоса 100 МГц в диапазоне n79 (4.4-5.0 ГГц).
Решение прошло первый этап совместной программы тестирования (МТС, МегаФон, Вымпелком) в лаборатории МегаФона в Санкт-Петербурге, проводимой под эгидой Ассоциации «Открытые сетевые технологии». В первый этап тестирования входила интеграция базовой станции Сколтеха с сетью оператора, прежде всего интеграция с ядром стороннего вендора в режиме 5G SA. В Сколтехе завершена разработка конфигурации 5G SA (автономная сеть).
Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха:
«Первая серия базовых станций 5G будет развернута в реальной сети оператора к лету 2023-го. Опытные образцы базовой станции с поддержкой LTE в диапазоне 1800 МГц будут изготовлены во втором квартале 2023 года».
фото - канала Tochka5G
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком пятое поколение разработано в России Сколтех Элтекс OpenRAN
Публикации по теме:
23.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон рассказывает о развитии сети 4G/LTE в Хабаровском крае / MForum.ru
22.09. [Новости компаний] 5G: Микран сообщает о переносе начала серийного выпуска оборудования 5G на 2023 год / MForum.ru
21.09. [Новости компаний] 5G: Доходы телекома от фиксированной беспроводной связи 5G стремительно растут / MForum.ru
21.09. [Новости компаний] Open RAN: Qualcomm тестирует продукты Open RAN / MForum.ru
16.09. [Новости компаний] 5G: Ericsson представила радио решение 5G с высокой энергоэффективностью / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11R представлен в Китае / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 20 и Note 12 2023 представлены официально / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Honor X6 – бюджетный смартфон для ЮАР / MForum.ru
28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 2 со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30S – недорогой смартфон с подъэкранной камерой / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Gigaset GX6 – защищённый смартфон «Сделано в Германии» / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 Lite 5G с 64 Мп камерой и Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ c 1" сенсором камеры представят в декабре / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Изображения складного смартфона Vivo X Fold+ появились в сети / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: POCO M5s появился в России / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate базируются на чипах MediaTek / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально / MForum.ru
16.09. Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния» / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Представлен раскладной смартфон Vertu Ayxta Fold 3 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo V25 с 50 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи OPPO Reno 7 / MForum.ru