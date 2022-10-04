Слухи: Redmi A1+ представят 7 октября

04.10.2022, MForum.ru

В сети появился постер, посвященный анонсу смартфона Redmi A1+, который состоится в Кении 7 октября. Базовая версия новинки, оснащенная 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, оценена в $86. При этом работает устройство под управлением ОС Android 12 Go.

Основным (а, возможно, единственным) улучшением относительно базовой модели станет дактилоскопический сенсор, разместившийся на задней панели. Информации о наличии поддержки NFC пока нет. В части спецификаций речь идет о 6,52-дюймовом дисплее разрешением HD+ и яркостью 400 нит, чипсете MediaTek Helio A22, 2 или 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 512 Гб, 5 Мп фронтальной камере, 8 Мп тыловой камере. Емкость АКБ – 5000 мАч. Быстрой зарядки модель не получит – максимальная мощность зарядки – 10 Вт. Толщина устройства – 9,9 мм, вес – 192 грамма. Также отметим защитное покрытие P2i.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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