Анонсы: Xiaomi 12T и 12Т Pro – развитие флагманской линейки

MForum.ru
05.10.2022,
Портфолио смартфонов Xiaomi пополнили модели серии 12T – 12T и 12Т Pro. Новинки оснащены 6,67-дюймовыми AMOLED-дисплеями разрешением 2712 х 1220 точек с частотой обновления 120 Гц, 20 Мп фронтальными камерами Sony IMX596 в круглом вырезе экрана и строенными камерами на задней панели.
Основные отличия между Xiaomi 12T и 12Т Pro заключаются аппаратной платформе и конфигурации тыловой камеры:
Xiaomi 12T базируется на чипсете MediaTek Dimensity 8100 Ultra, который может быть дополнен 8/12 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлена связкой 108 Мп сенсора Samsung HM6, 8 Мп широкоугольного сенсора и 2 Мп сенсора для макросъемки.
Xiaomi 12Т Pro основан на Snapdragon 8+ Gen 1 дополненном 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. Тыловая камера получили 200 Мп сенсор Samsung HP1. Вспомогательные те же – 8 Мп широкоугольная и 2 Мп макро.
Емкость АКБ составляет 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 120 Вт, для управления энергопотреблением используется чип Surge P1. Дактилоскопические сенсоры встроены в дисплей, поддержка NFC присутствует. Также отметим наличие стереодинамиков.
Версия ОС из коробки Android 12 (с оболочкой MIUI 13), при этом производитель обещал 3 года обновления операционной системы (т.е. до Android 15) и 4 года выпуска патчей безопасности.
Купить Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro можно будет в трех расцветках – черной, серой, синей. Цены начинаются от отметки 599 / 749 евро, соответственно, за версии 8/128 Гб. Информации о ценах и сроках появления на российском рынке пока не появилась.
© Антон Печеровый,
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