Анонсы: Смарт-часы OnePlus Nord Watch представлены официально

MForum.ru
05.10.2022,
Компания OnePlus дополнила линейку Nord смарт-часами. Новинка оснащена 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 448 х 368 точек, пиковой яркостью 500 нит и частотой обновления 60 Гц.
Корпус устройства изготовлен из цинкового сплава, ремешок из силикона и нержавеющей стали. От воздействия влаги OnePlus Nord Watch защищены по классу IP68. Общий вес устройства составляет 52,4 грамма. За автономность отвечает АКБ емкостью 230 мАч, обеспечивающий до 10 дней автономной работы.
В части функционала все типично для устройств этого класса – 105 спортивных режимов, отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна, уровня стресса и т.д. Для синхронизации со смартфоном служит приложение N Health, подойдут Android смартфоны начиная с Android 6.0/iOS 11. Цена OnePlus Nord Watch – 4 999 индийских рупий. Данных о продажах вне Индии пока нет.
© Антон Печеровый,
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