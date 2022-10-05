Развитие сетей: Вымпелком цифровизует Ленобласть

05.10.2022, MForum.ru

ВымпелКом заключил соглашение с администрацией Ленобласти о сотрудничестве для развития цифровой экономики на территории региона. Документ подписан в рамках X Всероссийского форума "ПРОФ-IT.2022".

Соглашение предусматривает развертывание и модернизацию силами Вымпелком цифровой инфраструктуры на территории Ленинградской области, включая элементы "умного города". Работы начнутся еще до конца 2022 года. При поддержке администрации области, оператор будет развивать в регионе информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и реализовывать инновационные проекты, создавая новые сервисы.



За последние 2 года билайн развернул цифровую инфраструктуру более, чем в 70-ти населенных пунктах 11 районов Ленобласти. Это касается не только близких к Санкт-Петербургу городов, как Гатчина, но и в отдаленных: в Бокситогорске, Кингисеппе, Лодейном поле и ряде других. Выросло покрытие и качество услуг оператора в регионе.

Рашид Исмаилов, президент ПАО «ВымпелКом»:

«В этом году мы уже расширили пропускную способность сети в ряде населённых пунктов Ленобласти, построили новые базовые станции и планируем продолжать работу. Для повышения уровня цифровизации региона у нас есть возможность развивать новые технологии и сервисы в области связи с использованием Wi-Fi , М2М , облачных технологий, а также сервисов информационной безопасности и многих других современных решений».

пресс-релиз билайн

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теги: телеком билайн Вымпелком Ленобласть развитие сетей