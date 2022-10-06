Анонсы: Google Pixel 7 и 7 Pro представлены официально

MForum.ru
06.10.2022,
Компания Google официально представила смартфоны Pixel 7 и 7 Pro, позиционируемые как лучшие устройства для звонков, фото и видео, а также голосовых функций. Все эти преимущества обеспечивает фирменный чипсет Google Tensor G2, снабженный множеством AI-технологий. Собственно именно программные вещи и являются ключевыми для Google Pixel 7 и 7 Pro.
Google Pixel 7 оснащен 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400 х 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой (50 Мп основной, 12 Мп широкоугольный), 10,8 Мп фронтальной камерой, а также АКБ емкостью 4355 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Цена Google Pixel 7 составляет $599/$699, за версии со 128/256 Гб памяти.
Google Pixel 7 Pro оснащен 6,7-дюймвым AMOLED-экраном разрешением 3120 х 1440 точек с частотой обновления до 120 Гц, 12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (50 Мп основной, 12 Мп широкоугольный, 48 Мп телефото), 10,8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Цена начинается от $899 за вариант со 128 Гб встроенной памяти. Варианты с 256 / 512 Гб памяти обойдутся в $999 / $1099, соответственно.
© Антон Печеровый,
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