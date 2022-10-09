Анонсы: Honor Play 6C с экраном 90 Гц представлен в Китае

MForum.ru
09.10.2022,
В Китае состоялся анонс смартфона Honor Play 6С. Новинка представляет собой бюджетное устройство, но с достаточно неплохим набором функций.
В активе Honor Play 6C присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720х1600 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Тыловая камера базируется на 13 Мп сенсоре, фронтальная камера – 5 Мп. Цена новинки составляет 1099 / 1299 юаней за версии с 6 или 8 Гб ОЗУ.
© Антон Печеровый,
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